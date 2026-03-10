Video Yaşam İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video

10.03.2026 | 07:29

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürülürken, yanan dairede hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme balattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
Son dakika | Denizli’de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31
Son dakika | Manisa’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03
Son dakika | Denizli’de 5.1’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 00:17
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39
Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:18
Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.03.2026 | 08:31
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 03:02
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 09.03.2026 | 07:58
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 00:22
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 08.03.2026 | 23:16
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 01:09
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 08.03.2026 | 23:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY