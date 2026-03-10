Video Yaşam Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video

Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video

10.03.2026 | 09:57

Çatalca'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptı. Yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Oklalı Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki refüje çarparak reklam panosunu devirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kanyonun bir anda yoldan çıktığı; önce refüje, ardından reklam panosuna çarparak devirdiği anlar yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çatalca’da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57
İstanbul merkezli 2 ilde ’reçete’ operasyonu: 25 gözaltı | Video 00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
Denizli’de 5.1’lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 03:48
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 10.03.2026 | 09:00
Ümraniye’de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Aksray’da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 02:05
Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 01:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 07:47
Kayseri’de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 07:43
İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY