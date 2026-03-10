Video Yaşam Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video

Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video

10.03.2026 | 09:00

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5'e kadar ulaşan 150'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Korku ve panik yaşayan vatandaşların birçoğu geceyi evlerinin dışında geçirmek zorunda kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 150'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. En büyüğü 4.5 büyüklüğüne ulaşan artçı depremler, bölge halkında büyük korku ve paniğe neden oldu. Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar güvenli gördükleri alanlara yöneldi. Kimi vatandaşlar bağ evlerine giderken, bazıları bahçelerinde bulunan prefabrik yapılara sığındı. Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen birçok kişi ise geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ateş yakarak geceyi dışarıda geçirirken, bazıları da işletmelerine sığınarak sabahı bekledi. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle bölge halkı tedirginliğini devam ediyor.

"GECE OLAN ARTÇI DEPREMLERDEN ÇOK KORKTUK"
Köyün dışında bulunan prefabrik eve sığındıklarını, meydana gelen artçılardan dolayı korktuklarını ifade eden Yenicekent Mahalle sakini Ahmet Kök, "Başımıza gelen bu afetten dolayı köyümüzün dışındaki prefabrik evlerde kalıyoruz. Kardeşlerim, çocuklarım, torunlarımı topladım ve buraya geldik. Burada biraz daha rahatta hissediyoruz. Köyümüzün içindeki evlerde çok korkuttuk. Çocuklarımız panik olmasın diye buraya geldik. Şuanda burada 6 aile varız. Gece olan artçı depremden korktuk. Biraz önce köyün içini dolaştım, bazı arkadaşlarım arabaların içinde ailecek yatıyorlar" dedi.

"DIŞARDA ATEŞ YAKARAK BEKLİYORUZ, ARAÇTA UYUYORUZ"
Geceyi dışarıda ateş yakarak beklediklerini dile getiren mahalle sakini Ali Çakır ise, "Artçı depremlerden dolayı geceyi en güvenli dışarıda geçiriyoruz. Şuanda en güvenli yer dışarıda. Dışarda ateş yakarak bekliyoruz, araçta uyuyoruz. Herkes dışarıda, en garantisi böyle" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de 5.1’lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 03:48
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 10.03.2026 | 09:00
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Aksray’da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 02:05
Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 01:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 07:47
Kayseri’de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 07:43
İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
Son dakika | Denizli’de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31
Son dakika | Manisa’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03
Son dakika | Denizli’de 5.1’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY