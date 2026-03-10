Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00 Ümraniye'de 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürülürken, yanan dairede hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.