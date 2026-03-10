Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video
10.03.2026 | 09:00
Ümraniye'de 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürülürken, yanan dairede hasar oluştu.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
02:05
Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
01:39
00:32
02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
02:37
00:47
00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
00:22
01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
00:44
00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31
00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03