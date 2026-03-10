Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video
10.03.2026 | 08:39
Aksaray'da babasının lüks aracını alarak trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk emniyeti alarma geçirdi. Tüm caddelerin depolama usulüyle kapatıldığı şehirde polis ve çocuk arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.
