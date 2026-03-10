Video Yaşam Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video

Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video

10.03.2026 | 09:36

Kayseri'de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E. (32), polis ekiplerinin saklandığı eve yaptığı baskında halıların arasında saklanmış şekilde yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü halıların ve bazı eşyalarının arasında saklanmış şekilde yakalandı. M.A.E., saklandığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
Denizli’de 5.1’lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 03:48
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 10.03.2026 | 09:00
Ümraniye’de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Aksray’da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 02:05
Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 01:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 07:47
Kayseri’de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 07:43
İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
Son dakika | Denizli’de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY