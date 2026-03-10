Video Yaşam İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video

10.03.2026 | 09:40

İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, liderliğini İ.K.'nın, yöneticiliğini C.K. ve D.K.'nin yaptığı bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da içinde olduğu bir örgüt kurulduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin hastanede bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanı gibi davranarak işlemlerinde yardımcı oldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı hastane çalışanlarını kullanarak hastalara piyasa değeri yüksek ilaçları gereğinden fazla reçete ettirdikleri ve bu hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi. Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan, fiyatı yüksek ve SGK'ya fatura edilen ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilerek el altından üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 2 ilde ’reçete’ operasyonu: 25 gözaltı | Video 00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
Denizli’de 5.1’lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 03:48
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 10.03.2026 | 09:00
Ümraniye’de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Aksray’da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 02:05
Aksray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 01:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 07:47
Kayseri’de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 07:43
İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY