Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video
10.03.2026 | 10:18
Adana'da kuyumcu görüntüsü verilen iş yerlerinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve silah ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.
Operasyonda 44 bin 680 TL nakit para, 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 çek ve senet, 8 pos cihazı, 25 kredi kartı, 900 slip, 5 not defteri ve 3 belge ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 14 9 mm fişek ile 54 kartuş bulundu.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57
00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
03:48
02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
02:05
Aksaray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
01:39
00:32
02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
02:37
00:47
00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
00:22
01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16