Video Yaşam Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video
Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video

Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video

10.03.2026 | 10:18

Adana'da kuyumcu görüntüsü verilen iş yerlerinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve silah ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana'da bazı iş yerlerinin kuyumcu süsü verilerek vitrinlerinde altın bulundurulduğu ancak arka planda tefecilik yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 44 bin 680 TL nakit para, 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 çek ve senet, 8 pos cihazı, 25 kredi kartı, 900 slip, 5 not defteri ve 3 belge ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 14 9 mm fişek ile 54 kartuş bulundu.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video 04:12
Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video 10.03.2026 | 10:18
Çatalca’da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57
İstanbul merkezli 2 ilde ’reçete’ operasyonu: 25 gözaltı | Video 00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
Denizli’de 5.1’lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 03:48
Denizli'de 5.1'lik depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarda sabahladı | Video 10.03.2026 | 09:00
Ümraniye’de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Aksaray’da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 02:05
Aksaray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 01:39
Trabzon’da otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu... O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 07:47
Kayseri’de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 00:32
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 07:43
İstanbul Ümraniye’de 5 katlı binada yangın | Video 02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
Kadıköy’de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 02:37
Kadıköy'de evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çalan hırsızlar kamerada | Video 09.03.2026 | 16:17
Diyarbakır’da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 00:47
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video 09.03.2026 | 14:39
Sakarya’da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
İstanbul’da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY