Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video

10.03.2026 | 12:42

Yalova’da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılar telefonla ulaştıkları vatandaşı çeşitli bahanelerle kandırarak 2 altın bilezik, 29 adet çeşitli türlerde altın takı, 1 altın kaplama saat, bin dolar, 2 bin İsviçre frangı ve bin avroyu elden teslim aldı. Olay, mağdur vatandaşın polise yaptığı başvuru ile ortaya çıktı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli Yalova merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturmanın devamında kimlikleri belirlenen 4 şüpheli daha, Yalova merkezli operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 4 şüphelinin Kocaeli ve Kırklareli'nde toplam 4 milyon 400 bin lira tutarında 3 ayrı dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

