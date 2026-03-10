Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video
10.03.2026 | 12:42
Yalova’da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli Yalova merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturmanın devamında kimlikleri belirlenen 4 şüpheli daha, Yalova merkezli operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 4 şüphelinin Kocaeli ve Kırklareli'nde toplam 4 milyon 400 bin lira tutarında 3 ayrı dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.
