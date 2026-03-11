Video Yaşam İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video
11.03.2026 | 09:33

İstanbul’da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ticaretine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda elektronik ürün ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'ye kaçak yollarla cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları sokup satışını yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına için yeni bir çalışma yapıldı. Önceki tarihlerde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi hakkında işlem yapıldığı, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirildiği belirtildi. Bu operasyonun ardından çalışmalar genişletildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipleri yeni bir operasyon yaptı. Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

