Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video

11.03.2026 | 08:30

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,24 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Denizli’nin Buldan ilçesi, önceki gün 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı