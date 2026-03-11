Video Yaşam İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video

İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video

11.03.2026 | 09:08

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis bulutları drone kamerası ile görüntülendi.

