Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video

10.03.2026 | 15:31

Ataşehir'de bir İETT otobüsü, aynı yolda seyir halinde ilerlediği diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, caddede uzun süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 FR 070 plakalı T.T. idaresindeki İETT otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 HO 2822 plakalı M.E.A. idaresindeki diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otobüsün arka kısmında oturan B.D., belinden yaralandı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle caddede her iki yönlü olarak uzun süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
