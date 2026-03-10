Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video
10.03.2026 | 15:31
Ataşehir'de bir İETT otobüsü, aynı yolda seyir halinde ilerlediği diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, caddede uzun süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
