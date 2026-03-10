Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video
10.03.2026 | 16:01
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.03.2026 | 16:01
01:52
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
01:27
00:50
Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 10.03.2026 | 13:32
00:22
Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.03.2026 | 12:42
00:18
04:12
01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57
00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
03:48
02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00
00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
02:05
Aksaray'da çocuk sürücü ile polisin film gibi kovalamacası kamerada | Video 10.03.2026 | 08:39
01:39
00:32
02:32
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binada yangın | Video 10.03.2026 | 07:29
02:37
00:47
00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37