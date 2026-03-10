Video Yaşam Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video

10.03.2026 | 16:01

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun siyah dumanlar ilçe genelinde birçok noktadan fark edildi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

