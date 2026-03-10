Video Yaşam Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video

Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video

10.03.2026 | 14:46

Kuyumcukent'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

