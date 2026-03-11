TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video
11.03.2026 | 08:08
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
