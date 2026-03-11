Video Yaşam TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video

11.03.2026 | 08:08

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Kestel istikametine doğru seyir halindeyken Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Oktay S. (23), cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı TIR'a çarparak aracın altına girdi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
