İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video
11.03.2026 | 08:34
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer’in (52), aracına müşteri olarak aldığı D.M. (24) tarafından ücret tartışmasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33
00:44
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 10.03.2026 | 21:08
00:59
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 10.03.2026 | 20:13
02:11
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı 10.03.2026 | 18:00
00:55
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.03.2026 | 16:01
01:52
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
01:27
00:50
Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 10.03.2026 | 13:32
00:22
Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.03.2026 | 12:42
00:18
04:12
01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57
00:20
İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı | Video 10.03.2026 | 09:40
00:32
Cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video 10.03.2026 | 09:36
03:48
02:32
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 10.03.2026 | 09:00