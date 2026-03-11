Video Yaşam İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video
11.03.2026 | 08:34

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer’in (52), aracına müşteri olarak aldığı D.M. (24) tarafından ücret tartışmasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

