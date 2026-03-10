Video Yaşam Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

10.03.2026 | 20:13

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hemzemin geçitte tramvay ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

