Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video
11.03.2026 | 09:22
18 yıllık aşklarını ilk günkü heyecanıyla yaşamaya devam eden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, örnek evlilikleriyle dikkat çekiyor. Mutlu birlikteliklerinden bir kızları bulunan ünlü çift, son olarak yayınladıkları romantik videoyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun eşini öpücüklere boğduğu o anlar kısa sürede gündem oldu.
