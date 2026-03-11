Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59 Adana’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, Akıncılar Mahallesi Kozan Yolu üzeri Orhan Kemal Bulvarı kesişiminde durumundan şüphelenilen M.Ç. isimli şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Yapılan incelemede şahsın Gaziantep, Konya, Kayseri 4. Ağır Ceza, Bayburt Sulh Ceza, Afyonkarahisar ve Antalya Ağır Ceza mahkemelerince "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan toplam 6 dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs polis merkezine götürüldü.Ekiplerin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde ise H.U. isimli şahsın Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. H.U. da polis merkezine götürüldü.Öte yandan 19 Mayıs Mahallesi 1053 Sokak üzerinde yapılan denetimde kimliği sorgulanan İ.D. isimli şahsın ise Adana Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bu hükümlü de polis merkezine götürüldü. Hükümlüler polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi.