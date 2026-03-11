Video Yaşam Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video

Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video

11.03.2026 | 09:59

Adana’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, Akıncılar Mahallesi Kozan Yolu üzeri Orhan Kemal Bulvarı kesişiminde durumundan şüphelenilen M.Ç. isimli şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Yapılan incelemede şahsın Gaziantep, Konya, Kayseri 4. Ağır Ceza, Bayburt Sulh Ceza, Afyonkarahisar ve Antalya Ağır Ceza mahkemelerince "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan toplam 6 dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde ise H.U. isimli şahsın Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. H.U. da polis merkezine götürüldü.
Öte yandan 19 Mayıs Mahallesi 1053 Sokak üzerinde yapılan denetimde kimliği sorgulanan İ.D. isimli şahsın ise Adana Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bu hükümlü de polis merkezine götürüldü. Hükümlüler polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 00:41
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59
İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:53
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.03.2026 | 09:33
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
İstanbul’da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 04:00
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 11.03.2026 | 09:08
İzmir’de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
TIR’ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 10.03.2026 | 21:08
Samsun’da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 00:59
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 10.03.2026 | 20:13
Kütahya’da otomobil takla attı: 1 yaralı 02:11
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı 10.03.2026 | 18:00
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 00:55
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.03.2026 | 16:01
Ataşehir’de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:52
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
Kuyumcukent’te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 01:27
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 10.03.2026 | 14:46
Kapıkule’de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 00:50
Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 10.03.2026 | 13:32
Yalova’da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:22
Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.03.2026 | 12:42
Fatih’te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 00:18
Fatih'te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 10:39
Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video 04:12
Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar: Operasyonda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi | Video 10.03.2026 | 10:18
Çatalca’da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 01:22
Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada | Video 10.03.2026 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY