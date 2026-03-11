Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video
11.03.2026 | 09:59
Adana’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde ise H.U. isimli şahsın Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. H.U. da polis merkezine götürüldü.
Öte yandan 19 Mayıs Mahallesi 1053 Sokak üzerinde yapılan denetimde kimliği sorgulanan İ.D. isimli şahsın ise Adana Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bu hükümlü de polis merkezine götürüldü. Hükümlüler polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi.
