Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video

11.03.2026 | 10:15

Adana’da düzenlenen operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu il genelinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.

