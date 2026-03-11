Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video
11.03.2026 | 10:15
Adana’da düzenlenen operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.
