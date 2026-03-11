Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video
11.03.2026 | 10:39
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kafenin giriş kısmında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde müşterilerin kafede oturduğu sırada otomobilin içeriye daldığı ve bir kişinin aracın altında kaldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
