Video Haber Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video

11.03.2026 | 09:34

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Gözaltılar var | Video 00:40
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video 11.03.2026 | 09:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 10.03.2026 | 08:18
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 00:50
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 09.03.2026 | 16:09
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 01:24
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 09.03.2026 | 15:27
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 15:33
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 09.03.2026 | 15:07
Türk F-16’ları KKTC’de | Video 01:27
Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
Akdeniz’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 00:27
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 09.03.2026 | 10:48
Son dakika | Türk F-16’larından KKTC’de gövde gösterisi 00:42
Son dakika | Türk F-16'larından KKTC'de gövde gösterisi 09.03.2026 | 10:37
Van ve Hakkari’de 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:08
Van ve Hakkari’de 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 09.03.2026 | 10:32
Son dakika | KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandı | Video 02:20
Son dakika | KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandı | Video 09.03.2026 | 10:28
Son dakika | Denizli’de 5.1’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
Son dakika | Denizli’de 5,1 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger’den canlı yayında açıklama | Video 01:22
Son dakika | Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger'den canlı yayında açıklama | Video 09.03.2026 | 09:53
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 03:21
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 09.03.2026 | 08:34
Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 00:48
Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 08.03.2026 | 22:25
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep’te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız! 02:50
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız! 08.03.2026 | 21:34
Bakan Uraloğlu: Bursa, ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak 01:09
Bakan Uraloğlu: "Bursa, ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak" 08.03.2026 | 13:35
Gaziantep’te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:25
Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 08.03.2026 | 11:04
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı | Video 00:53
Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı | Video 08.03.2026 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY