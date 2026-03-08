Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
08.03.2026 | 11:04
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 179 adet tarihi eser sikke ile 29 adet obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
