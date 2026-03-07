Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17 İstanbul Küçükçekmece’de trafikte yaşanan tartışma sonrası yapılan çalışmada araç sürücüsü ve yolcusu yakalandı. Sivil Trafik ekipleri tarafından sürücüye toplam 181 bin 246 TL para cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücüsünün T.K., araçta bulunan yolcunun ise Y.O. olduğu tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan incelemede olayın Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştiği belirlendi. Araç sürücüsü ve yolcusuna, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunması" maddelerinden toplam 181 bin 246 TL trafik idari para cezası uygulandı.Uygulanan cezai işlem kapsamında araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan araç sürücüsü T.K. ve yolcu Y.O., haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.