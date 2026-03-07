Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video
07.03.2026 | 10:45
Sivas’ın Gürün ilçesinde 2 tilki köye indi. Köye inen tilkilerin kavgaya tutuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Vahşi yaşam canlılarının sıklıkla köye indiğini ifade eden Hüseyin Şimşek, "Köydeki evimin güvenlik kamerasını izlerken tilkilerin görüntüsüne rastladım. Görüntüler çok hoşuma gitti ve paylaşmak istedim" dedi.
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
