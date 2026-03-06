Video Yaşam Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video
06.03.2026 | 10:34

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiği kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gonca Gül Kara (20) idaresindeki 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E'nin kullandığı 07 BRE 815 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gonca Gül Kara kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.


Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülülerde; kamyonettin hareket ettikten bir süre sonra, kavşakta motosiklet ile çarpışma anı yer alıyor.

