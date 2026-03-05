Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video
05.03.2026 | 14:21
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 yaşındaki Eyüp Ceylan'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının hafif ticari aracıyla Eyüp Ceylan'ın bulunduğu araca yanaşarak ateş etme ve kaçma anları yer aldı.
CİNAYET ANLARI KAMERADA: ARAÇLA YANAŞTI, ATEŞ EDİP GİTTİ
Eyüp Ceylan'ın ölümü, arkadaşı İsmet K.'nın ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin Karadağ isimli şahsın, hafif ticari aracıyla Eyüp Ceylan'ın bulunduğu araca yanaştıktan sonra bir süre bekleyip tabanca ile ateş ettikten sonra hızla ayrılma anları yer aldı. Görüntülerde, Ceylan'ın bir kaç olay yerinden kaçmak için manevra yapmaya çalışmasına rağmen saldırganın tekrar tekrar önüne kırma anları ise dikkat çekti. Maktul Eyüp Ceylan'ın olay anında ise eşi ve yeni doğmuş bebeği ile görüntülü görüşme yaptığı belirtildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin Karadağ, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
