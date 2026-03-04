Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çevreyolunda meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolunda meydana geldi.
Zincirleme şekilde devam eden kazada, yine aynı istikamette seyreden S.İ.S. idaresindeki 59 KL 594 plakalı araç da çarpışmaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve İstanbul'dan Malkara yönüne seyir halinde olan B.B.G. yönetimindeki 34 ESM 084 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe çarpıştığı ve bir aracın refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.
Kazada O.M., B.B.G., S.G., S.İ.S. ve D.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların görünüş itibariyle hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
