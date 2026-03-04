Gaziantep'te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video
04.03.2026 | 09:58
Gaziantep'te trafikte seyir halindeyken saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün aracı ise trafikten men edildi.
