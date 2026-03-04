Gaziantep'te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 09:58 Gaziantep'te trafikte seyir halindeyken saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün aracı ise trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni trafik kanuna kapsamındaki denetimlerine devam ediyor. Ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ihbar kabul edildi. Görüntüde, bir şahsın, trafikte seyir halindeyken saldırı amacıyla aracından inerek başka bir aracın camına vurma ve tepki gösterme anları yer aldı.Söz konusu sürücüye 180 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün aracı ise trafikten men edildi.