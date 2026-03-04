Video Yaşam Bursa'da oğluna trafik cezası kesilen baba polise böyle direndi... | Video
04.03.2026 | 07:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek sesle seyreden aracın sürücüsüne polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Olayı duyup gelen sürücünün babası, çekiciye alınmak istenen aracın kaputuna oturarak direndi.

Olay, 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yüksek sesli müzik açarak seyir halinde olan 16 BZM 114 plakalı otomobili takibe aldı. Sürücü aracı İnegöl Devlet hastanesi Acil Servisi'nin otoparkına park ettiği sırada ekipler sürücüyü durdurdu. Sürücü Murat A. (25)'ya yüksek sesli araç kullanmak ve ilave ses sistemi kullanmaktan 21 bin TL ve cam filmi takmaktan 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.


Kaputa oturup direndi
Oğlunun ceza yediğini duyup gelen baba, ekiplere tepki gösterirken aracın çekilmemesi için kaputuna oturup direndi. Aracın park halinde olmasından dolayı cezai işlem uygulanmayacağını iddia eden baba, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

