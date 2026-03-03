Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.03.2026 | 14:15 Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Ayan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U idaresindeki panelvan ile İ.D. idaresindeki otomobil cadde ile sokağın kesişiminde çarpıştı.Yaşanan kazada, İ.D., H.E., S.P. ve F.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.