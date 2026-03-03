Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video
03.03.2026 | 14:15
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Yaşanan kazada, İ.D., H.E., S.P. ve F.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
01:14
