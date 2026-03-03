Yüz nakli sonrası şaşırtan olay! Didem Ceran kaşındaki komplikasyonu paylaştı: "Bu neden olur?"

03.03.2026 | 15:48

Yüz nakli süreciyle uzun süre gündemde kalan ve tedavi aşamalarını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Didem Ceran, bu kez operasyon sonrası yaşadığı farklı bir değişimle dikkat çekti. Kaş bölgesindeki beklenmedik durumu anlatan Ceran, "Bu neden olur?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.