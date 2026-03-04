Video Yaşam Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı
Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı

04.03.2026 | 01:47

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımının ardından gökyüzünde beliren dolunay, izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı.

