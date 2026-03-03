13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 03.03.2026 | 16:10 Samsun'da aynı işyerinden 2 ay içinde 13 kez hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hafif ticari araçla işyerine gelen C.K. (33), işyeri önünde üzeri branda ile örtülü halde bulunan çeşitli markalara ait koli içindeki soda, kola ve gazozları aracına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin aynı yöntemle 2 ay içerisinde 13 kez hırsızlık yaptığı, toplam yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çaldığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olayını; aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu 15 suç kaydı bulunan C.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.K.'nin çaldığı kola, soda ve gazozları çeşitli market ve bakkallara sattığı ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.