13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video
03.03.2026 | 16:10
Samsun'da aynı işyerinden 2 ay içinde 13 kez hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olayını; aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu 15 suç kaydı bulunan C.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.K.'nin çaldığı kola, soda ve gazozları çeşitli market ve bakkallara sattığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
