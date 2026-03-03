Video Yaşam Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video
Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video

Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video

03.03.2026 | 15:03

Şanlıurfa'da bir grup, durdurdukları otomobilin sürücüsünü araçtan indirip, tekme, tokat ve sopa ile darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, arkadan gelen başka bir araç tarafından durduruldu. Araçtan inen 5-6 kişilik grup, sürücüyü otomobilden zorla indirerek tekme, tokat ve sopa ile darbetti. Grubun ortasında kalan sürücü, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Saldırı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 01:16
13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 03.03.2026 | 16:10
Yüz nakli sonrası şaşırtan olay! Didem Ceran kaşındaki komplikasyonu paylaştı: Bu neden olur? 00:42
Yüz nakli sonrası şaşırtan olay! Didem Ceran kaşındaki komplikasyonu paylaştı: "Bu neden olur?" 03.03.2026 | 15:48
Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 01:50
Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.03.2026 | 15:03
Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:14
Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.03.2026 | 14:15
Diyarbakır’da çarpışan araçlardan biri iş yerine daldı | Video 00:54
Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri iş yerine daldı | Video 03.03.2026 | 13:37
İstanbul-Edirne Otoyolu’nda kaza: Rulo saclar yola savruldu! | Video 02:25
İstanbul-Edirne Otoyolu'nda kaza: Rulo saclar yola savruldu! | Video 03.03.2026 | 13:36
Antalya’da oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet | Video 02:02
Antalya'da oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren babaya müebbet | Video 03.03.2026 | 13:11
Samsun’da kızını öldürüp intihar süsü veren anneye müebbet ceza | Video 01:03
Samsun'da kızını öldürüp intihar süsü veren anneye müebbet ceza | Video 03.03.2026 | 13:02
Diyarbakır’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 2 araca çarptı | Video 00:24
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü park halindeki 2 araca çarptı | Video 03.03.2026 | 12:59
Konya’da 21 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 01:07
Konya'da 21 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 03.03.2026 | 12:56
Denizli’de yaya geçidinden geçen motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 01:21
Denizli'de yaya geçidinden geçen motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 03.03.2026 | 12:52
Öğretmeni Fatma Nur Çelik’i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:57
Öğretmeni Fatma Nur Çelik'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.03.2026 | 11:52
İstanbul’da yol verme tartışması... Küfürler savuran kadın minibüse tekme attı | Video 00:25
İstanbul'da yol verme tartışması... Küfürler savuran kadın minibüse tekme attı | Video 03.03.2026 | 11:41
Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı 00:34
Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı 03.03.2026 | 11:42
Avcılar’da motosikletli 2 kişiyi takip eden polis kaza yaptı; şüpheliler yakalandı | Video 02:08
Avcılar'da motosikletli 2 kişiyi takip eden polis kaza yaptı; şüpheliler yakalandı | Video 03.03.2026 | 11:37
Çekmeköy’de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı | Video 01:06
Çekmeköy'de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatmanur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı | Video 03.03.2026 | 10:37
Yeni aldığı aracıyla ‘Gaza geldim’ diyerek drift atan sürücü 140 bin TL ceza yedi | Video 03:27
Yeni aldığı aracıyla ‘Gaza geldim’ diyerek drift atan sürücü 140 bin TL ceza yedi | Video 03.03.2026 | 10:15
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi | Video 00:47
Eminönü'nde tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi | Video 03.03.2026 | 10:15
Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video 00:45
Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı | Video 03.03.2026 | 09:43
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira | Video 00:15
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira | Video 03.03.2026 | 09:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY