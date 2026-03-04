Osmaniye'deki narkotik operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı | Video 04.03.2026 | 08:06 Osmaniye’de polisin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli, tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının engellemesine yönelik uygulama ve operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 36 kilo 777 gram esrar, 652 gram metamfetamin, 428 gram bonzai, 2373 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 51 adet fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 31 bin 150 TL ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 23 şüpheli, tutuklandı.