İstanbul Arnavutköy’de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü | Video
04.03.2026 | 08:07
İstanbul Arnavutköy’de hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalıkta yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hurdalıkta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
