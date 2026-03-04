Erzincan güne karla uyandı: Kar ve sis ulaşımı aksattı | Video 04.03.2026 | 08:24 Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve sis, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kent merkezinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışı görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde tipi ve yoğun sis etkili oldu. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara yol açtı.Kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan Geçidi ile Ahmediye Geçidi, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.Yol bakım ve temizleme çalışmaları sırasında Erzincan-Sivas kara yolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Çalışmaların ardından yollar kontrollü ve kademeli olarak yeniden ulaşıma açıldı.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve sis riskine karşı sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirerek çiftçilere uyarıda bulundu.Açıklamada, yağışların genel olarak hafif, Refahiye-Erzincan arası ile İliç-Kemah hattı ve Ahmediye Geçidi çevresinde ise yer yer orta kuvvette olmasının beklendiği belirtildi. Kuzeyden esecek rüzgarla birlikte yağışların tipi şeklinde görülebileceği kaydedildi.Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine dikkat çekilen açıklamada, çiftçilerin tarım ekipmanlarını korunaklı alanlara almaları, hayvan barınaklarını kontrol etmeleri, sulama sistemlerinde don riskine karşı önlem almaları ve seralarda ısı kontrolünü sağlamaları istendi.