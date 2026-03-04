Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video
04.03.2026 | 09:13
Osmaniye’de narkotik ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
