İstanbul'da sis etkili oluyor | Video
04.03.2026 | 07:46
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Avcılar'da ve Beyoğlu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Kentte bazı ilçelerde sis etkisini sürdürüyor.
