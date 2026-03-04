İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 04.03.2026 | 07:46 İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Avcılar'da ve Beyoğlu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Kentte bazı ilçelerde sis etkisini sürdürüyor.