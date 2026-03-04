Hatay'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 07:54 Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan B.E. kontrolündeki 31 MD 1715 plakalı motosiklet, E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H., ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.