Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video
04.03.2026 | 11:00
Ordu'nun Ünye ilçesinde 1,63 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin 500 TL para cezası uygulanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan K.A., H.A. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
