Beykoz'da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video

04.03.2026 | 15:36

Beykoz'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada Pakistanlı Üniversite öğrencisi Muhammed S.R. (24) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Erkan Terletme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'da özel bir üniversitede öğrenim gören Pakistan uyruklu Muhammed S.R.(24), motosikletiyle yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed S.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Muhammed S.R.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla elektrik direğine vurup kasksız sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

