Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı | Video
04.03.2026 | 13:04
Adana'da kimliği belirsiz kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle gelen kişi, keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açıp, içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Şüpheli, olayın ardından bisikletle bölgeden uzaklaştı. Aracına döndüğünde paraların çalındığını fark eden şoför, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı | Video 04.03.2026 | 13:04
01:29
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 12:57
04:57
02:17
01:31
Diyarbakır merkezli 14 ilde "son istasyon" operasyonu | Video 04.03.2026 | 09:58
00:20
00:39
Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video 04.03.2026 | 09:13
03:03
Erzincan güne karla uyandı: Kar ve sis ulaşımı aksattı | Video 04.03.2026 | 08:24
02:17
İstanbul Arnavutköy’de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü | Video 04.03.2026 | 08:07
01:07
Osmaniye'deki narkotik operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı | Video 04.03.2026 | 08:06
00:19
00:39
Osmaniye'de çalıntı araçla hırsızlık kamerada: 1 tutuklama | Video 04.03.2026 | 07:50
01:12
02:37
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 04.03.2026 | 07:46
02:47
Bursa'da oğluna trafik cezası kesilen baba polise böyle direndi... | Video 04.03.2026 | 07:36
00:06
00:40
Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı 04.03.2026 | 01:47
00:19
Osmaniye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 03.03.2026 | 20:12
01:16
13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 03.03.2026 | 16:10