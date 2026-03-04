Video Yaşam Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video

Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video

04.03.2026 | 12:24

Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğini darp ettiği anlar, babanın şüphe üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıyan yabancı uyruklu anne İmane Moti'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık anneyi 'eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından darp edildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından açılan davada karar duruşması görüldü. Olay, bebeğin babası Osman Vesek'in çocuğun vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Vesek'in yerleştirdiği güvenlik kamerası, evde yaşanan şiddet anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde annenin bebeğine defalarca tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görüldü. Görüntüleri izleyen baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek Fas uyruklu eşi İmane Moti hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.


Adli tıp raporunda darp izleri tespit edildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bebeğin muayenesine ilişkin adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin sol yanağında ve dudak çevresinde kızarıklıklar, kol ve el sırtında morluklar ile vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri tespit edildiği belirtildi.
Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı ancak darp sonucu meydana geldiği, izlerin fotoğraflanarak rapora eklendiği kaydedildi. Savcılık, bebeğin kendisini savunamayacak yaşta olması, şiddetin farklı günlerde tekrar etmesi ve süreklilik göstermesi nedeniyle eylemlerin 'eziyet' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda şüpheli hakkında 'altsoya ve çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.

"Psikolojim bozuldu, çok pişmanım"
Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İmane Moti, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Psikolojim bozuldu, çok pişmanım. Kızımı özledim. Ayağından tutup vurduğum için çok pişmanım. Kamera görüntülerini yaparken farkında değildim, emniyette izleyince ne yaptığımı anladım."

Baba Osman Vesek ise ailesinin uyarıları üzerine eve gizli kamera kurdurduğunu belirterek, kamera kurulmadan önce de bebeğin vücudunda kızarıklıklar fark ettiğini söyleyerek, sanığın bu izleri kendisine 'sivrisinek ısırığı' ve 'düştü' şeklinde açıkladığını ifade etmişti.
Mahkeme kararını açıkladı
Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık İmane Moti, 'altsoya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada pişman olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04.03.2026 | 12:24
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:17
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 11:00
Diyarbakır merkezli 14 ilde son istasyon operasyonu | Video 01:31
Diyarbakır merkezli 14 ilde "son istasyon" operasyonu | Video 04.03.2026 | 09:58
Gaziantep’te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:20
Gaziantep'te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 09:58
Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video 00:39
Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video 04.03.2026 | 09:13
Erzincan güne karla uyandı: Kar ve sis ulaşımı aksattı | Video 03:03
Erzincan güne karla uyandı: Kar ve sis ulaşımı aksattı | Video 04.03.2026 | 08:24
İstanbul Arnavutköy’de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü | Video 02:17
İstanbul Arnavutköy’de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü | Video 04.03.2026 | 08:07
Osmaniye’deki narkotik operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı | Video 01:07
Osmaniye'deki narkotik operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı | Video 04.03.2026 | 08:06
Hatay’da kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 00:19
Hatay'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 07:54
Osmaniye’de çalıntı araçla hırsızlık kamerada: 1 tutuklama | Video 00:39
Osmaniye'de çalıntı araçla hırsızlık kamerada: 1 tutuklama | Video 04.03.2026 | 07:50
Ankara’da otomobildeki gizli bölmede silah ve uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı | Video 01:12
Ankara’da otomobildeki gizli bölmede silah ve uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı | Video 04.03.2026 | 07:49
İstanbul’da sis etkili oluyor | Video 02:37
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 04.03.2026 | 07:46
Bursa’da oğluna trafik cezası kesilen baba polise böyle direndi... | Video 02:47
Bursa'da oğluna trafik cezası kesilen baba polise böyle direndi... | Video 04.03.2026 | 07:36
Kuveyt üzerinde vurulan İran füzesi evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:06
Kuveyt üzerinde vurulan İran füzesi evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 04.03.2026 | 07:35
Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı 00:40
Ahlat’ta dolunay hayranlık uyandırdı 04.03.2026 | 01:47
Osmaniye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 00:19
Osmaniye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 03.03.2026 | 20:12
13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 01:16
13 kez aynı iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 03.03.2026 | 16:10
Yüz nakli sonrası şaşırtan olay! Didem Ceran kaşındaki komplikasyonu paylaştı: Bu neden olur? 00:42
Yüz nakli sonrası şaşırtan olay! Didem Ceran kaşındaki komplikasyonu paylaştı: "Bu neden olur?" 03.03.2026 | 15:48
Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 01:50
Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.03.2026 | 15:03
Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:14
Panelvan ile otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.03.2026 | 14:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY