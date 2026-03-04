Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04.03.2026 | 12:24 Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğini darp ettiği anlar, babanın şüphe üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıyan yabancı uyruklu anne İmane Moti'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık anneyi 'eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da 1 yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından darp edildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından açılan davada karar duruşması görüldü. Olay, bebeğin babası Osman Vesek'in çocuğun vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Vesek'in yerleştirdiği güvenlik kamerası, evde yaşanan şiddet anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde annenin bebeğine defalarca tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anların yer aldığı görüldü. Görüntüleri izleyen baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek Fas uyruklu eşi İmane Moti hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.



Adli tıp raporunda darp izleri tespit edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bebeğin muayenesine ilişkin adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin sol yanağında ve dudak çevresinde kızarıklıklar, kol ve el sırtında morluklar ile vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri tespit edildiği belirtildi.

Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı ancak darp sonucu meydana geldiği, izlerin fotoğraflanarak rapora eklendiği kaydedildi. Savcılık, bebeğin kendisini savunamayacak yaşta olması, şiddetin farklı günlerde tekrar etmesi ve süreklilik göstermesi nedeniyle eylemlerin 'eziyet' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda şüpheli hakkında 'altsoya ve çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.



"Psikolojim bozuldu, çok pişmanım"

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İmane Moti, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Psikolojim bozuldu, çok pişmanım. Kızımı özledim. Ayağından tutup vurduğum için çok pişmanım. Kamera görüntülerini yaparken farkında değildim, emniyette izleyince ne yaptığımı anladım."



Baba Osman Vesek ise ailesinin uyarıları üzerine eve gizli kamera kurdurduğunu belirterek, kamera kurulmadan önce de bebeğin vücudunda kızarıklıklar fark ettiğini söyleyerek, sanığın bu izleri kendisine 'sivrisinek ısırığı' ve 'düştü' şeklinde açıkladığını ifade etmişti.

Mahkeme kararını açıkladı

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık İmane Moti, 'altsoya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada pişman olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.