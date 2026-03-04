Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video
04.03.2026 | 13:22
Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.
Operasyonda 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adet dolu makaron, 250 bin adet boş makaron ile 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında U.T.T. ve B.M. isimli şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
