Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.03.2026 | 13:22 Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bandrolsüz sigara ve tütün kaçakçılığı yapan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde bulunan bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.Operasyonda 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adet dolu makaron, 250 bin adet boş makaron ile 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.Operasyon kapsamında U.T.T. ve B.M. isimli şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.