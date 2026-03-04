Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 12:57 Artvin-Şavşat Karayolu’nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düşerek ulaşımı kısa süreliğine aksattı.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması başlatıldı. Yolun kısa süre sonra yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.



Öte yandan aynı bölgeden daha önce de heyelanlar yaşandığı öğrenildi.