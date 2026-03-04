İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video 04.03.2026 | 14:43 İstanbul’da gün doğumuyla birlikte oluşan eşsiz sis manzarası havadan çekilen görüntülere yansıdı. Güneş ışıkları sis bulutları üzerinde süzülürken, ortaya çıkan eşsiz görüntüler izleyenleri mest etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde şehrin genelinde ve Boğaz'da yoğun sis oluştu. Gün doğumu ile birlikte ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Drone pilotu Salih Tamtürk,İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarasını dron kamerasıyla görüntüleyerek 1 dakikalık kliple anlattı. Gün ışığının, megakentin simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bulutların üzerine vurduğu anlar havadan görüntülendi. Güneş ışıklarının sis bulutları arasında süzüldüğü anlar izleyenleri hayran bıraktı.