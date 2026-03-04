İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video
04.03.2026 | 14:43
İstanbul’da gün doğumuyla birlikte oluşan eşsiz sis manzarası havadan çekilen görüntülere yansıdı. Güneş ışıkları sis bulutları üzerinde süzülürken, ortaya çıkan eşsiz görüntüler izleyenleri mest etti.
