Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video
04.03.2026 | 13:30
Artvin-Şavşat Karayolu’nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması başlatıldı. Yolun kısa süre sonra yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
Öte yandan aynı bölgeden daha önce de heyelanlar yaşandığı öğrenildi.
